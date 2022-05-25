600 млрд и триллион: Силуанов озвучил стоимость соцобязательств

Индексация пенсий и повышение прожиточного минимума обойдутся только в этом году в 600 миллиардов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В 2023 году на эти нужды придется выделить 1 триллион рублей.

Поэтому глава Минфина призвал осторожно принимать новые обязательства.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, сообщил, что при индексации в 10% средняя пенсия в РФ составит 19 360 рублей. То есть повышение оценивается в 1 760 рублей.

Ранее Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. Кроме того, будет повышен прожиточный минимум до 13 919 рублей, а МРОТ увеличится до 15 279 рублей.

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