Предложение президента: важная новость для миллионов россиян

Важная новость для миллионов россиян. В среду на заседании Президиума Госсовета, посвященного по вопросам социальной поддержки граждан, Владимир Путин предложил уже в следующем месяце повысить пенсии на 10%. Таким образом, рост пенсий относительно с прошлого года составит 19,5% и опередит уровень инфляции.

"Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров, с учетом нашего закона, с учетом законодательства. Напомню, с 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. С 1 июня вырастет на 10% прожиточный минимум – 13 919 рублей. Поскольку, исходя из его размера, устанавливается часть пособий и выплат, это также приведет к их увеличению, станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми. На 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда – до 15 279 рублей в месяц. Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни", – заявил Путин.

Россия может спокойно позволить себе повышение социальных выплат, ведь бюджет на фоне роста цен на нефть и газ пополняется исправно. Хороший задел правительству удалось создать еще по итогам прошлого года, завершив его с профицитом в полтриллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Позитивная динамика отмечалась как по нефтегазовым поступлениям, так и по многим направлениям, не связанным с продажей углеводородного сырья. Несмотря на то, что решение масштабных задач потребовало существенных расходов, была обеспечена сбалансированность бюджета, выполнены все социальные обязательства при большей адресности помощи, услуг и льгот. Оперативно реализованы и новые, дополнительные меры поддержки".

И для выплаты внешних долгов средства тоже есть. Правда, на Западе России грозят технических дефолтом, но это же они сами заморозили наши золотовлютные резервы на 300 миллиардов долларов и ввели санкции против российских компаний и банков. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия – надежный заемщик и с инвесторами расплачиваться готова. Рублями.

"Это очень экзотическая, странная мера, я бы сказал. Поскольку западные страны не дают своим инвесторам получать деньги по вложениям в российские бумаги. Раньше таких прецедентов не было. Тем не менее Российская Федерация является надежным заемщиком. И всячески демонстрирует это делами. До последнего момента мы платили по своим долгам – как внутренним, так и внешним – и собираемся делать это и дальше. Механизм расчетов предполагается перевести в рубли. Мы в данном случае будем взаимодействовать не с руководством западных стран, а с инвесторами. Для нас это взаимодействие самое главное, – подчеркнул Силуанов. – Если кто-то признает технический дефолт, на жизни россиян, на нашей экономике это абсолютно никак не отразится? Это больше, наверное, такая политическая мера воздействия. Хотя эта мера больше воздействует на западных инвесторов, поскольку западные страны объявили дефолт своим же инвесторам".