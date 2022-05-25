Индексация пенсий и поддержка героев СВО: что обсуждали в Госсовете

Уже в июне российские пенсионеры начнут получать повышенную пенсию. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить ее сразу на десять процентов, выступая на заседании президиума Госсовета, которое было посвящено социальным вопросам. На такую же величину вырастут МРОТ и прожиточный минимум, что позволит поднять зарплаты и пособия миллионам граждан. Отдельно глава государства остановился на поддержке солдат и офицеров, которые участвуют в спецоперации, а также членов их семей.

В центре внимания заседания Госсовета – социальная поддержка. Но разговор Путин начинает с итогов посещения военного госпиталя.

"Некоторые из них (военнослужащих – ред.), большинство, во всяком случае, из тех, с кем я разговаривал, у них даже нет никаких государственных наград до сих пор. Конечно, будут. Но говорю вот почему об этом: вне зависимости от того, какие у них будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России, – они все герои. Именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так – как к героям", – заявил президент.

"Накоротке разговаривал с медиками. Все есть у них, как они говорят. Я думаю, что так оно на самом деле и есть. Все для того, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую помощью нашим ребятам, которые ранения получили, лечатся. Все хотят вернуться в строй, все. Но я прошу правительство обратить внимание все-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины. Это первое, – продолжил глава государства. – А второе, конечно, нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих в целом, тем более тех, кто получит ранение, и тем более семьям погибших наших товарищей. Своевременно, в полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий".

По словам Путина, военнослужащие, которые участвуют в спецоперации на Украине, находятся за границей и получают соответствующие выплаты – как находящиеся за границей.

"Их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. Поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты, – указал президент. – Это касается жилья и так далее. То есть я прошу вас все просто держать на своем контроле. Министерство обороны делает, делает это достойно, но там, где нужно подставить плечо, естественно, само собой разумеется, нужно это делать".

Чтобы соцподдержка была эффективной, необходимо быстро реагировать и действовать на шаг вперед. Приоритет государства – рост благополучия людей. Уже ясно: несмотря на пессимистичные прогнозы, экономические показатели дают понять – экономика с возникающими сложностями справляется.

"Текущий год непростой, с его начала накопленная инфляция превысила 11 процентов. Но когда я говорю "непростой", это совсем не значит, что все эти сложности связаны со специальной военной операцией, потому что в странах, которые не проводят никаких операций, скажем, за океаном, в Северной Америке, в Европе инфляция сопоставимая. А если посмотреть на структуру их экономики – даже больше, чем у нас. А в некоторых соседних странах в разы больше просто. Это удивительно, но в разы больше", – отметил Путин.

"Тем не менее у нас это есть, и в этой связи мы должны на это реагировать. Хотя, честно говоря, для меня даже удивительно, что у нас в разы меньше, чем там, где ничего подобного и не происходит, имея в виду вот те особые условия, в которых мы живем, – продолжил глава государства. – Я уже не говорю про отдельные виды инфляций – так называемую продовольственную или энергетическую инфляцию, там вообще все зашкаливает. В худшую, по сравнению с нами, сторону. Но нужно делать все возможное для того, чтобы задача, которая перед нами стоит, и в сегодняшних условиях выполнялась".

Еще несколько месяцев назад были прогнозы, что безработица может рвануть вверх, однако такого не произошло. Показатель – около 4 процентов и постепенно снижается. Ресурсов у государства достаточно, и президент озвучивает конкретные решения: "Предлагаю с 1 июня этого года на 10 процентов увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров, с учетом законодательства".

"С 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6 процента. Таким образом прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5 процента, – напомнил Путин. – С 1 июня вырастет на 10 процентов прожиточный минимум – до 13 919 рублей. Поскольку исходя из его размера устанавливается часть пособий и выплат, это также приведет к их увеличению, станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми".

"С 1 июля текущего года на 10 процентов будет повышен минимальный размер оплаты труда, до 15 279 рублей в месяц. Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни", – добавил президент.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков дает пояснения, как будут работать озвученные меры поддержки.

"Безусловно, размер прибавки будет рассчитан персонально на каждого гражданина, для каждого пенсионера", – сказал министр, добавив, что с 3 июня начнется доставка пенсий уже с учетом индексации.

На заседании президиума Госсовета Путин подчеркнул, что власти "должны шаг за шагом исправлять недоработки в механизмах поддержки семей с детьми или семей, ожидающих детей". Для примера он привел ситуацию с женщинами-военнослужащими.

"Женщины-военнослужащие не входят в систему страховки и поэтому там выплата была предусмотрена зафиксированная. Им выплачивается чуть больше 15 тысяч рублей – размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена. Эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тысячи", – отметил президент.

Еще одна важная тема – социальные контракты. Программа успешно развивается в частности в Новгородской области. Губернатор региона поднимает тему статуса многодетных семей.

Социальная поддержка и финансовые стимулы крайне важны для роста рождаемости, но не менее важен общественный статус многодетных семей, особенно женщин, решившихся на такой непростой шаг.

"Нам нужно уйти от концепции, что мама сидит дома, чтобы наши дети понимали, что мама работает и мама – герой, – говорит председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. – Тысячи женщин, которые поднимали страну после такого прекрасного постановления 8 июля 1944 года, родили тех, кто построил нам и передал эту великую страну. Мне кажется, великое звание, как и Герой Советского Союза, наши женщины имеют право носить".

"В советское время была медаль "Мать-героиня", очень многие российские, советские семьи такую медаль имели, и могу точно сказать, по примеру своих бабушек (они у меня были обе матери-героини и имели такие медали), они всегда гордились тем, что они этой медалью награждены. И когда происходило какое-то общественное мероприятие, они гордо носили ее на груди", – согласилась вице-премьер Татьяна Голикова.

Предложения звучат у многих руководителей регионов, однако глава Минфина Антон Силуанов призывает крайне внимательно относиться к финансовым возможностям.

"Это все очень важно, но мы отвечаем за финансы, надо исполнить то, что есть, а потом уже генерировать новое", – отметил он.

Есть и еще один деликатный нюанс. Перед началом разговора Путин прочитал записку, касающуюся спецоперации на Украине, а во время заседания попросил передать ее в администрацию главы государства. Речь идет о жалобе губернатора Приморского края Олега Кожемяко на неравенство льгот среди российских военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи.

Среди участников заседания – губернатор Камчатского края Владимир Солодов, у которого 25 мая личный праздник – пополнение в семье. С этим событием его поздравляет и президент.

А среди важнейших направлений развития социальной сферы – развитие системы долговременного ухода для тех, кто не может обойтись без посторонней помощи. Это позволит создать до полумиллиона рабочих мест.

Перед тем как президент озвучил свои решения, огромную работу провел кабмин. Были точно рассчитаны все параметры. Теперь потребуется слаженная работа федеральных структур и регионов, а региональный опыт предстоит обобщить вместе с Агентством стратегических инициатив.

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