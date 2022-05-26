На Украине запустили съедобную перемогу

На Украине меняют названия некоторых продуктов, сообщил один из местных телеканалов.

Так, в Сумской области вместо "Российского" стали выпускать сыр "Антироссийский", пиво "Жигулевское" ровенская пивоварня переименовала в "Венское", а на черкасском мясокомбинате несколько недель назад решили вместо "Московской" колбасы выпускать продукт с названием "Смерть москалям".

Цензуре подвергся и "Белорусский" хлеб, выпекающийся в Киеве. Теперь он называется "Атаманский", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Латвии ради Украины переименовали сыр "Российский": он стал "Тильзитским".

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