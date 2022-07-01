В Киеве хотят полностью запретить "русскоязычный культурный продукт"

Депутаты киевского городского совета планируют ввести мораторий на публичное использование "русского культурного продукта" в столице. Речь идет, например, о музыке, книгах, видео, спектаклях и концертах.

Как поясняют депутаты, все это может нанести вред украинским идентичности, культуре и традициям, пишет агентство ТАСС.

Ранее в ряде украинских регионов началась компания по отказу от русского языка. С 1 августа его больше не будут преподавать детям в Одесской области. Учебники уже изъяли из школ.

А, например, во Львове переименовали ряд улиц, чьи названия связаны с Россией. Среди прочего, улица Юрия Гагарина стала улицей Мирослава Скорика, а Льва Толстова превратилась в Кардинала Гузара.