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Ситуация на Украине 1 час назад

01 июля 2022 16:12

В Киеве хотят полностью запретить "русскоязычный культурный продукт"


Агентство городских новостей "Москва"

Депутаты киевского городского совета планируют ввести мораторий на публичное использование "русского культурного продукта" в столице. Речь идет, например, о музыке, книгах, видео, спектаклях и концертах.

Как поясняют депутаты, все это может нанести вред украинским идентичности, культуре и традициям, пишет агентство ТАСС.

Ранее в ряде украинских регионов началась компания по отказу от русского языка. С 1 августа его больше не будут преподавать детям в Одесской области. Учебники уже изъяли из школ.

А, например, во Львове переименовали ряд улиц, чьи названия связаны с Россией. Среди прочего, улица Юрия Гагарина стала улицей Мирослава Скорика, а Льва Толстова превратилась в Кардинала Гузара.

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