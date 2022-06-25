Из одесских библиотек изымают русские книги

Из библиотек Одесской области изымают книги на русском языке. Кампания по дерусификации не литературу.

В телеграм-канале украинского издания "Страна", размещено фото объявления из одесской библиотеки, информирующее читателей о ликвидации фондов современной русской литературы.

Тем, у кого могут возникнуть вопросы в связи с происходящим, предлагается обращаться прямиком в Службу безопасности Украины. "Имеете вопросы? Обращайтесь в СБУ", – гласит объявление.

Как сообщалось, власти Одесской области на этой неделе объявили об отмене уроков русского языка и литературы в школах региона.

Директор департамента образования и науки администрации региона Александр Лончак сообщил, что преподавание русского языка в школах запретили даже в качестве факультативов. Все учебные заведения региона исключили эти предметы при формировании учебной программы на 2022-2023 годы, а учебники изъяли.

Как сообщалось, запрет на использование русского языка с 1 сентября вводится в школах украинского города Николаева. Харьковский национальный университет имени Каразина из своей программы убрал изучение русского языка и литературы, заменив его польской филологией, а Харьковский академический русский драматический театр имени Пушкина отказался от слова "русский" в своем названии, а также от имени поэта.