Мишустин заинтересовался бесстрашной кошкой

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод "Тонар" в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, выпускающий больше ста различных моделей прицепов и полуприцепов для грузовых перевозок.

Там он проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, трансляцию которого ведут канал "Россия 24" и платформа "Смотрим".

Журналисты не смогли обойти вниманием один любопытный момент.

Во время осмотра цехов предприятия премьер-министр заметил кошку, которая спокойно сидела у двери одного из помещений и не испугалась большого скопления людей.

"Не боишься?" – обратился Мишустин к кошке и поинтересовался у руководства завода, не гоняют ли ее за то, что она черного цвета.

Премьера заверили, что сотрудники предприятия ухаживают за ней, и она нужна, чтобы мышей не было.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях: "Смотрим": Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.