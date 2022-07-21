Мишустин: лозунг "Калашникова" – очень правильный

Глава российского правительства Михаил Мишустин в сопровождении вице-премьера РФ – главы Минпромторга Дениса Мантурова 21 июля посетил концерн "Калашников".

На стене цеха одного из мировых лидеров в производстве боевого стрелкового оружия премьер России увидел надпись: "Мы гордимся нашей работой".

"Лозунг очень правильный", – сказал премьер-министр России.

Завод был основан в 1807 году и стал градообразующим предприятием Ижевска. По сей день он значительно влияет на экономику региона, на долю флагмана отечественной стрелковой отрасли приходится около 95 процентов производства стрелкового оружия, передает ТАСС.

Выпускает предприятие и гражданскую продукцию, основная часть которой производится в рамках импортозамещения.