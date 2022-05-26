Запорожская АЭС работает штатно

Глава Энергодара Андрей Шевчик в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Ситуация сложилась так, что работает только два энергоблока. Шевчик выразил надежду, что с восстановлением промышленности и производства на освобожденных территориях электричества потребуется больше и станция увеличит мощность.

Ранее в российском МИДе заявили, что ЗАЭС управляется украинским оператором, но находится под охраной российских военных с целью предотвращения утечки ядерных материалов.

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