Рецепт "идеального" убийства довел писательницу до тюрьмы

Доказала свою экспертность. В США писательница, автор книги "Как убить своего мужа" признана виновной в убийстве своего мужа. Ее супруг, шеф-повар, был найден застреленным прямо на рабочем месте. Следователи долго плутали, дело, казалось, могло затянуться. Но все расставила по местам одна мелкая деталь, которая выдала писательницу.

71-летняя Нэнси Крэмптон-Брофи стоя и с широко открытыми глазами слушает вердикт присяжных американского суда. Заседателям в рамках процесса пришлось знакомиться с литературным творчеством этой женщины. В ее романах содержались инструкции для жен по физическому устранению своих мужей. Подробности этих "методичек" слишком сильно совпадали с реальным преступлением – убийством шеф-повара Дэниела Брофи, которого застрелили в 2018 году в штате Орегон. Его женой и была уже знакомая нам Крэмптон-Брофи.

Сторона обвинения заявляла, что писательница попыталась совершить так называемое "идеальное убийство" – преступление, раскрыть которое невозможно. Женщина действительно составила подробный план преступления, попыталась скрупулезно замести следы. Однако до идеала даме оказалось очень далеко. Сначала она запуталась в показаниях, потом полиция прочла детективы женщины.

В книге "Неправильный муж" Ненси описала, как супружеская пара застраховала жизнь главы семейства на круглую сумму, после чего он был убит. В 2011 году автор выпустила небольшое эссе под названием "Как убить своего мужа". Женщина описала оптимальное оружие для уничтожения благоверного, как избавиться от тела и избежать подозрений полиции. Стражи порядка обратили внимание на это произведение уже во время расследования реального убийства и обомлели от цитат.

"Как автор романтического саспенса, я провожу много времени, думая об убийстве и, следовательно, о полицейских процедурах. В конце концов, если убийство должно освободить меня, я точно не хочу проводить время в тюрьме. И позвольте мне четко заявить, что я не люблю комбинезоны, а оранжевый – не мой цвет", – пишет Нэнси Крэмптон-Брофи в произведении "Как убить своего мужа", вышедшем в свет в 2011 году.

Свои романы о душегубстве дама пыталась использовать как алиби, однако присяжные ей не поверили. Женщину признали виновной в убийстве. Писательница "прокололась" на камерах наблюдения, которые зафиксировали авто Крэмптон-Брофи неподалеку от места преступления. В полиции дама заявила, что в день убийства она находилась дома. Дальше было интереснее. Благодаря данным мобильного телефона выяснилось, что женщина посещала стрельбище, которым можно воспользоваться без регистрации и всяческих проверок. Оказалось, что дама купила в интернете детали пистолета, которые было невозможно отследить. Мотив этого убийства для стражей порядка тоже оказался очевидным: пожилая женщина застраховала жизнь своего супруга почти на 1 миллион рублей и как-то подозрительно быстро обратилась за выплатой, сразу после убийства мужа.

"Эти люди жили тихо спокойно и выглядели как идеальная пара. Но, признак, очевидная напоказ идиллия, то есть отсутствие здоровой яркой эмоциональности, это ширма, за которой человек скрывает свои тайные желания расправы или мести. Другой вопрос, это кому-то удается, а кому-то нет", – анализирует ситуацию психолог Анастасия Булгакова.

Использовать книжное признание в убийстве в качестве алиби – далеко не оригинальная идея. Еще в 1990-е главной героиней в нашумевшем фильме "Основной инстинкт" была писательница Кэтрин Трамелл – ее играла Шерон Стоун. По сценарию героиня фильма описала расправу в своем бестселлере, потом убийство произошло в реальности, и Кэтрин стала главной подозреваемой. Судя по всему, Нэнси Крэмптон-Брофи совершая свои действия, опустилась до плагиата, и весьма бездарно.

Теперь ожидания американской писательницы, очевидно, безрадостны. После обвинительного вердикта присяжных ей, скорее всего, "светит" долгий тюремный срок, который ей озвучат в ближайшее время. Одежду заключенных, которой писательница так боится, на нее все-таки наденут.

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