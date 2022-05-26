Лавров: наглость англосаксов не знает пределов

Наглость стран "англосаксонского альянса", шантажирующих другие государства, не знает пределов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT Arabic.

"Наглость "англосаксонского альянса" не знает пределов, мы в этом убеждаемся каждый день", – сказал Лавров.

Глава российского МИД добавил, что российские партнеры в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке не готовы жертвовать своими национальными интересами и бегать, "как прислужники", выполняя задания США и Европы, которые по-прежнему "мыслят колониальными категориями".

"Это идет против исторического процесса, который объективно заключается в том, что сейчас формируется многополярный мир", – заключил министр.

Лавров отметил, что англосаксонские страны применяют шантаж в отношении других государств, угрожая им "наказанием" за отказ от присоединения к антироссийским санкциям.

Ранее министр иностранных дел РФ сообщил, что Запад под руководством США пытается продвинуть однополярную модель мира, которая предполагает разделение стран на избранных и тех, кто им обязан подчиняться. Кроме того, Лавров заявил, что Россия будет рассчитывать только на те страны, которые "не пляшут под чужую дудку".

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