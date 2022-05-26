В МИД России указали на фобии и паранойю Запада

У западных стран, помимо комплексов собственного превосходства и непогрешимости, есть фобии и паранойя. Об этом в интервью RT Arabic заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Запад боится любых мировых процессов, в которых не участвует и не контролирует, он чувствует в них "угрозу своему доминированию". Лавров считает, что пора от этих "привычек" избавляться.

Также глава МИД России выразил мнение, что НАТО не собираются реформировать, из "оборонительного союза" просто хотят сделать "глобальный альянс с претензией на военное доминирование по всему миру", но эта идея "обречена на провал".

Кроме того, Лавров критически высказался о прежних договоренностях с НАТО, отметив, что альянс никогда не переставал двигать свою "линию обороны" к границам России.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что наглость стран "англосаксонского альянса", угрожающих другим государствам "наказанием" за отказ от присоединения к антироссийским санкциям, не знает пределов.

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