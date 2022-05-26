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Оспа обезьян 41 минуту назад

26 мая 2022 21:46

Попова допустила завоз оспы обезьян в Россию


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Оспа обезьян в Россию может быть завезена, хотя риски этого невелики. Главная задача – не допустить распространения нового вируса внутри страны, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

В Роспотребнадзоре считают, что прививать от этой инфекции всех россиян нет необходимости.

Для защиты организма необходимо соблюдать элементарные правила гигиены: чаще мыть руки, пользоваться защитной маской в местах скопления людей, особенно тех, которые прибыли из стран с подтвержденными случаями заболевания.

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общество медицина здравоохранение Роспотребнадзор Анна Попова новости оспа обезьян

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