Оспа обезьян в России: заявление Роспотребнадзора

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что новых подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян в России не зафиксировано. Ситуация находится под контролем, заверили в ведомстве.

В стране предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы пресечь риски завоза инфекции из-за границы, а также ее распространения. На границе усилен санитарно-карантинный режим сразу после первых сообщений о появлении новой болезни.

"На сегодняшний день на всей территории России есть возможность оперативного проведения тестирования на оспу обезьян. До медицинских учреждений доведены исчерпывающие методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус признал разгорающуюся вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Сложившаяся ситуация имеет международное значение, с точки зрения ВОЗ.