В регионы России поступили тесты на оспу обезьян

Российские регионы получили тесты на оспу обезьян, созданные в научном центре "Вектор". Как пояснили в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день в РФ не зарегистрировано ни одного случая заражения этим вирусом. Ведомство делает все возможное, чтобы не дать ей проникнуть в Россию.

Ранее стало известно, что всего в регионы направят 1 тысячу комплектов тестов. Это позволит провести до 100 тысяч исследований, пишет агентство ТАСС.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России идут испытания вакцины и препаратов для лечения оспы обезьян.

По данным ВОЗ, в мире зафиксирована 1 тысяча случаев заражения этим заболеванием. В организации отмечают, что вирус появился в тех странах, где его никогда раньше не встречали.