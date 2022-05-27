Члену комитета Рады по нацбезопасности и обороне не дали договорить

Депутат Верховной рады – член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин в эфире канала "Украина 24" сообщил, что объемы поставок оружия на Украину не компенсируют потери вооружений и военной техники.

Кроме того, он признал, что страны переходят на новые образцы вооружений годами – и годами учатся на них работать. Однако у Киева, сказал он, нет времени "для того, чтобы накопить достаточное количество вооружения и освоить его".

После этих слов телеведущая прервала нардепа, заявив, что эфирного времени для продолжения разговора нет.

Несколько дней назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был вынужден признать, что для киевских властей ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха", напоминает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.

Кроме того, неоднократно сообщалось о том, что военные Донбасса с успехом осваивают трофеи от НАТО.

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