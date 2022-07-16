Поставленные Украине ракеты "могут прилететь обратно"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из-за непрофессионализма украинской власти ракеты, поставляемые США и НАТО, могут вернуться к их владельцам.

"Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого", – заявил Володин.

Спикер российского парламента считает, что из-за желания Вашингтона продолжать войну до последнего украинца, заложником становится вся Европа. Ее "подарки" киевскому режиму могут неожиданно вернуться обратно.

Тем временем, глава Конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что без ответных жестких действий, а не просто предупреждений, обстрелы нашей территории будут продолжаться. В субботу украинская сторона обстреляла приграничный поселок Теткино в Курской области. Пострадавших нет, но повреждено несколько домов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил РФ на всех направлениях, добавляет РИА Новости. Эта мера направлена на исключение нанесения украинскими войсками массированных ударов по гражданской инфраструктуре, мирным районам Донбасса и приграничных регионов.