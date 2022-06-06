Украина восприняла поставку РСЗО США как карт-бланш

Киевский режим воспринял поставки РСЗО как карт-бланш на интенсификацию обстрелов Донбасса. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, добавив, что объяснения этого шага от западных стран выглядят совершенно неубедительными. Трансляция выступления велась на телеканале "Россия 24".

Небензя также усомнился в заверениях США о том, что Украина не будет наносить удары по территории России поставленными из Америки ракетными установками. По его словам, таким образом Штаты "пытаются легализовать" обстрелы Донбасса, поэтому Киев не будет ограничивать себя в применении оружия большой дальности.

В связи с этим, продолжил дипломат, РФ оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений о применении западных РСЗО.

Ранее президент США сообщил, что Вашингтон передаст Украине высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS под гарантии неприменения их в отношении российской территории. Кроме того, о планах поставить Киеву боеприпасы для РСЗО M270 заявило Минобороны Великобритании.