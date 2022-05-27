Песков высказался о пророчествах

Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова, как в Кремле могут прокомментировать одно из "пророчеств" Владимира Жириновского о Владимире Зеленском как "последнем президенте Украины".

Пресс-секретарь президента РФ ответил, что комментирование пророчеств не входит в его обязанности, передает РИА Новости.

"Более того, мы не обладаем такими компетенциями – комментировать пророчества", – добавил Песков и предложил "дождаться или их выполнения, или невыполнения".

В марте губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал слова Жириновского, сказанные им весной 2021-го: "Зеленский – последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины".

Владимир Жириновский, возглавлявший ЛДПР больше 30 лет, ушел из жизни 6 апреля. Многие из его фраз оказались пророческими: он предвидел события, которые казались невероятным, но сейчас сбываются.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях: "Смотрим": Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.