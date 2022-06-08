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Ситуация на Украине 17 минут назад

08 июня 2022 14:08

Кремль: в нынешней ситуации переговоры Путина с Зеленским невозможны


Агентство городских новостей "Москва"

Представители СМИ попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать недавнее высказывание Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным.

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Представитель Кремля в очередной раз напомнил, что позиция Москвы хорошо известна.

"Встреча в верхах должна быть хорошо подготовлена", – пояснил Песков.

Он добавил, что "украинская сторона вышла из переговорного трека, поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах", передает "Интерфакс".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему прервались переговоры российских и украинских представителей. По его словам, вести переговоры Украине не разрешает Запад.

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