Кремль: в нынешней ситуации переговоры Путина с Зеленским невозможны

Представители СМИ попросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прокомментировать недавнее высказывание Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным.

Представитель Кремля в очередной раз напомнил, что позиция Москвы хорошо известна.

"Встреча в верхах должна быть хорошо подготовлена", – пояснил Песков.

Он добавил, что "украинская сторона вышла из переговорного трека, поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах", передает "Интерфакс".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему прервались переговоры российских и украинских представителей. По его словам, вести переговоры Украине не разрешает Запад.