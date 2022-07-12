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Ситуация на Украине 5 минут назад

12 июля 2022 12:55

Песков прокомментировал возможность начала переговоров с Украиной


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В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективе возможных переговоров между РФ и Украиной.

По его словам, в настоящее время речь о возобновлении переговорного процесса не идет.

"Нет, сейчас об этом речи не идет", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос.

Как сообщалось, накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Вопрос возобновления переговоров с Украиной стороны не обсуждали.

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