Песков прокомментировал возможность начала переговоров с Украиной

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективе возможных переговоров между РФ и Украиной.

По его словам, в настоящее время речь о возобновлении переговорного процесса не идет.

"Нет, сейчас об этом речи не идет", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос.

Как сообщалось, накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Вопрос возобновления переговоров с Украиной стороны не обсуждали.