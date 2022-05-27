Украинские военные потеряли более тысячи дронов

Российские войска за сутки уничтожили ещё 7 командных пунктов ВСУ и 13 позиций живой силы и военной техники. Все эти цели поражены с воздуха либо из наземных зенитных ракетных комплексов, сообщили в Минобороны РФ.

Боевые расчеты самоходных артиллерийских установок "Малка" на безопасном расстоянии – до 50 километров – подавляют и ликвидируют особо защищенные пункты управления, минометные позиции противника, стоянки боевой техники.

Скорострельность – не меньше двух выстрелов в минуту. Координаты целей получают с беспилотников. За сутки уничтожены четыре сотни районов базирования националистов, 53 огневых позиции.

А это кадры ударов высокоточными ракетами. Результат работы оперативно тактической авиации. За сутки российские летчики уничтожили девять танков ВСУ, пять реактивных установок "Град", два склада боеприпасов. А также базу ВСУ под Красным Лиманом. Населенный пункт полностью перешел под контроль союзных войск.

Авиационные группы и сухопутные подразделения прикрывают системы ПВО. Информацию получают от расчетов РЛС. С момента обнаружения цели до ее уничтожения – считанные секунды.

Работа по ракетам, дронам и самолетам противника – это задача, в том числе, комплекса "Тор-М2". Одна боевая машина – 16 ракет. Одновременно могут ликвидировать четыре цели. Радиус поражения – 12 километров. На высоте до 10 километров.

Средствами противовоздушной обороны сбит еще один МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехвачена баллистическая "Точка-У".

Инженерное подразделение ведет разминирование населенных пунктов в Харьковской области. Украинские боевики, отступая, старались нанести как можно больший ущерб, минировали все подряд, а еще побросали много снарядов и других боеприпасов.

Киевский режим бросает на передовую неподготовленные подразделения. Украинские боевики воюют уже чем придется. Вот свежие кадры – пушка "Рапира". Еще советского производства.

Технику из западных поставок бойцы ВСУ нередко бросают при отступлении. Либо она уничтожается российскими подразделениями.

В день в среднем по 10 украинских беспилотников не возвращаются на исходные позиции. С февраля 1027 дронов сбиты. Уничтожено 324 зенитных ракетных комплекса. Почти 2 тысячи артиллерийских орудий.

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