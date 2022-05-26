Удары с особой жестокостью: новая атака ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 62 пункта управления вооружённых сил Украины. А высокоточными ударами с воздуха уничтожили почти 50 позиций живой силы и военной техники ВСУ.

Если на огневую позицию выходят "Искандеры", значит через максимум 20 минут – это время развертывания комплекса – крылатые ракеты высокоточно поразят намеченные цели. Отклонение от точки удара – метр, не больше.

Российские ракетчики и артиллеристы за сутки ликвидировали четыре сотни районов сосредоточения националистических подразделений, 62 командных пункта ВСУ. Под Покровском уничтожены военная техника и подразделения 10-й горно-штурмовой бригады, которые прибыли для усиления украинской группировки в Донбасс.

Военные летчики тоже ежедневно продолжают отрабатывать наземные цели. Большая часть высокоточных ударов приходится именно на оперативно-тактическую авиацию. Бьют точечно по военно-стратегическим объектам ВСУ.

Опорный пункт боевиков был взят под контроль российскими десантниками после того, как по нему отработала артиллерия. Координаты места были получены с беспилотника. После недолгого сопротивления боевики ВСУ бросили оружие и технику и отступили.

Сухопутные подразделения поддерживают, например, самоходные гаубицы "Акация". Снаряды калибра 152 миллиметра и массой 43 килограмма из них выстреливают на 17 километров. Три выстрела в минуту. Из таких поражают артиллерийские батареи, оборонительные сооружения, военную технику. Сменить дислокацию после отработки по цели самоходная установка может достаточно оперативно. Без дозаправки на новую позицию такая способна двигаться на расстояние до 500 километров.

Когда противник до последнего не сдает рубеж, войска радиационной химической и биологической защиты задействуют тяжелые огнеметные системы "Солнецепек".

Российские подразделения наносят удары исключительно по военной инфраструктуре. Зная это, бойцы ВСУ продолжают занимать социальные объекты. В окнах очередной школы оборудованы огневые позиции. В кабинетах – запас вооружения. И для них это норма, даже видео выкладывают в соцсети. Такая же норма, как стрелять по своим. Например, по селу Нововоскресенское Херсонской области. Причем, удары наносили с особой жестокостью – запрещенными кассетными боеприпасами РСЗО "Ураган". Российские саперы теперь разминируют территорию.

А рассказы пленных военнослужащих ВСУ только подтверждают в очередной раз – методы украинской националистической армии бесчеловечны, жестоки и направлены на уничтожение, в том числе, своих же солдат и офицеров.

Потери украинской армии продолжают увеличиваться. Еще минус 13 беспилотников со вчерашнего дня, а всего – 1019, 323 зенитных ракетных комплекса. 1682 артиллерийских орудия.

Своего вооружения остается меньше и меньше, а потому активно используются иностранное. Как правило, методом проб и ошибок. Вот, например, позируя на камеру, совместно изучая интерфейс, украинские военные запускают-таки в воздух американский беспилотник-камикадзе. Ради интереса. Таких от США Киев получил на несколько десятков миллионов долларов.

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