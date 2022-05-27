Силуанов об обновленном McDonald's: с аджикой будет даже лучше

Во время лекции в Финансовом университете при правительстве России Антон Силуанов признался, что давно не был в McDonald's, но хотел бы посетить ресторан после того, как сеть откроется под новым брендом.

Министр финансов РФ предположил, что там будут "те же самые "Биг-маки", только по-другому называться".

Он уверен, что "даже и вкуснее будет", хотя может и не доставать каких-то импортных ингредиентов, передает РИА Новости.

"Ну и что! У нас есть горчица, аджика. Это будет еще лучше, качественнее и экологичнее", – уверен Силуанов.

Популярная американская сеть фастфуда сначала приостановила свою деятельность в России, а затем объявила о решении полностью уйти с российского рынка, продав бизнес в РФ.

На днях стало известно, что новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня. Причем, первым – ресторан на Пушкинской в Москве. Обновленный бренд представят уже в ближайшее время.

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