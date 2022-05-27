Американские и украинские чиновники попались на "серых" схемах

Россия продолжает расследование деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины. В частности, выяснилось, что американские и украинские чиновники похитили 17,7 миллионов гривен при модернизации трех биолабораторий на Украине. Об этом рассказал в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным Кириллова, американская компания "Black & Veatch" в 2013 году завысила стоимость работ. Разница была переведена на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство".

Экспертиза документов подтверждает, отметил Кириллов, что американские и украинские чиновники в личных целях используют "серые" финсхемы.

Далее Кириллов рассказал, что специалисты РХБЗ проверили отчеты по биологическим исследованиям, которые США и Украина отправляли в ООН. Выяснилось, что эти страны не сообщили Организации объединенных наций о совместных проектах.

По словам Кириллова, о взаимодействии с Украиной в биологических исследованиях также не заявляли Польша и ФРГ.

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