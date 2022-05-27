Захарова объяснила, почему Киссинджер угодил в базу "Миротворца"

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца" из-за наличия интеллекта. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Киссинджера внесли в базу "Миротворца". Его назвали соучастником преступлений против Украины, а также участником информационной спецоперации России.

Захарова предложила не мучиться над формулировкой, предложив описать случившееся короткой фразой: "За наличие интеллекта". Государственный деятель обратила внимание на то, что такого оригинального подарка американскому политику никто на 99-летие не сделал бы. "На 100 лет включат в санкционный список США, наверное", — предположила дипломат.

Ранее Киссинджер заявил, что Украина могла бы стать связующим звеном между Россией и Европой, если бы приобрела нейтральный статус.