Число пострадавших при обстреле поселка Сватово выросло до 15 человек

Стали известны подробности обстрела украинскими военными луганского поселка Сватово, в результате которого в пятницу, 27 мая, погибли и пострадали мирные жители.

По информации РИА Новости, ВСУ выпустили по населенному пункту три ракеты "Точка-У" с кассетными зарядами. Все боеприпасы были сбиты подразделениями ПВО Народной милиции, но, к сожалению, неразорвавшаяся боевая часть одной из ракет сдетонировала и привела к взрыву, от которого погибли и пострадали люди.

По последним данным, погибли три мирных жителя, ранения получили 15 человек, из них четверо – дети. В результате ракетного удара повреждено здание администрации, магазин и несколько жилых домов. Обстоятельства случившегося уточняются.

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