В результате обстрела ВСУ Новой Каховки погибли мирные жители

По данным военно-гражданской администрации, при обстреле Новой Каховки пострадали десятки людей, среди них есть погибшие, точное количество устанавливается.

РИА Новости сообщает, что смертельные ранения получил подросток-инвалид, дежуривший у склада с гуманитарной помощью. Здание склада получило сильные повреждения после взрыва украинского боеприпаса. Сотни жителей остались без крова при попадании ракет в жилые дома.

Напомним, вечером 11 июля украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке из американских РСЗО HIMARS. Первоначально сообщалось, что ракеты могли быть нацелены на Каховскую ГЭС. По предварительным данным, энергетический объект не пострадал. Повреждения получили жилые дома, рынок, больница, склад с минеральными удобрениями. Информация о последствиях случившегося продолжают поступать.