Из-под завалов в Новой Каховке вытащили шестерых детей

Ракетный удар по Новой Каховке был нанесен вечером 11 июля. По предварительной информации, обстрел велся из американских систем реактивного залпового огня HIMARS. Снаряды попали в склады с минеральными удобрениями, в частности, селитрой, и гуманитарной помощью, что повлекло за собой мощные взрывы. Повреждены десятки зданий, разрушена инфраструктура города.

Пропавшими без вести на данный момент считаются 7 человек, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

"Думаю, число жертв увеличится, потому что разрушения грандиозные", – посетовал он.

В настоящее время ведутся работы по извлечению людей из-под завалов.

"Только что шесть детей было на дачах извлечено", – отметил Владимир Леонтьев.