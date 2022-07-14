Сотни жителей Новой Каховки лишились домов после обстрела ВСУ

За последние сутки более 300 жителей Новой Каховки обратились за помощью в восстановлении жилья, пострадавшего в результате обстрела ВСУ, который произошел в понедельник, 11 июля. Об этом сообщил глава временной администрации муниципалитета Владимир Леонтьев.

Как уточнил Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24", часть частных жилых строений полностью уничтожена, а степень повреждения многоэтажных домов еще предстоит оценить. Возможно, их придется сносить и строить новое жилье.

Глава города также отметил, что ракетные удары со стороны ВСУ участились и проводятся с регулярной периодичностью, в основном в темное время суток. По его словам, в результате последнего обстрела, который произошел накануне вечером, 13 июля, не было серьезных повреждений. Оказались только выбиты стекла и двери в приборостроительном техникуме.

Напомним, вечером 11 апреля ВСУ нанесли по Новой Каховке удар из американских РСЗО HIMARS по территории близ Каховской ГЭС. Станция не пострадала, а вот некоторые объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, больница и продуктовые склады получили серьезные повреждения. Не менее семи человек погибли, около 90 получили ранения.

Сообщалось, что Россия может созвать Совет Безопасности ООН из-за обстрела города в Херсонской области.