Из Персидского залива рискуют не выйти 17 греческих кораблей

Иран может не ограничится задержанием двух греческих танкеров. Сейчас в Персидском заливе находятся 17 греческих судов, все они могут оказаться заблокированы в случае деструктивных действий со стороны Греции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления иранских СМИ.

Напомним, в пятницу, 27 мая, в Персидском заливе силы Корпуса стражей исламской революции Ирана в ответ на задержание Грецией танкера с иранской нефтью заблокировали на иранской территории два греческих судна.

МИД Греции резко осудил захват судов. Послу Ирана в Афинах был выражен решительный протест. Греки считают, что действия иранских властей эквивалентны актам пиратства и требуют немедленного освободить экипажи и танкеры.

Иран в свою очередь настаивает, чтобы Греция как можно быстрее приняла меры по компенсации ущерба в отношении задержанного ею танкера с иранской нефтью.

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