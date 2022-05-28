Говорящая "пятая точка". Так, если переводить для эфира, мэр Днепра назвал советника офиса президента Украины Арестовича. Который еще недавно обещал ВСУ скорую победу. Зато теперь признал, что ситуация на фронте для войск киевского режима сложилась, по сути, катастрофическая. И этой констатацией факта, конечно, не на шутку возмутил тех, кого неделями кормил враньем про виртуальные перемоги. Как Украина попала в ловушку собственной пропаганды?

От ситуации, которая складывается сейчас на фронте в Донбассе, украинская сторона (как бы литературнее сказать) ахнула. Хотя советник Зеленского Алексей Арестович в выражениях особо не стеснялся. Особенно, когда силы ДНР и российские войска взяли под контроль Красный Лиман. Это в Краматорском районе. Крупный железнодорожный узел, у которого важное стратегическое значение. Это последний крупный город на пути к Славянску.

Арестович сначала даже поверить не мог, что Лиман потерян. Но признал очевидное – у российской армии талантливые командиры, которые правильно организовали операцию. Да и вообще – уровень в боях вырос.

"Ситуация на фронте для нас аховая. Нас выносят дальнобойными средствами – передний край, тылы, и нам пока нечего противопоставить противнику особо, кроме мужества украинских солдат. Но, поскольку это высокотехнологичная, современная война, то на одном мужестве далеко не уедешь", – заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

На такие откровения заочно ответил мэр Днепра Борис Филатов. Он назвал Арестовича не говорящим лицом, а, в общем, совсем другим местом. А еще обвинил в том, что Арестович не отвечает за свои слова – ведь пару недель назад тот обещал окончание боевых действий.

Прошелся Филатов и по всей информационной политике киевского режима, которую как раз и олицетворяет собой Арестович. А если он не лицо, по мнению Филатова, то и продукт соответствующий. Это, опять же, цитата, которая ярко отражает настроения местных властей на Украине.

"Вы думаете, что там один Филатов недоволен? Там постоянно идет бубнеж, что Арестович бредит, не приходя в сознание. Руководители местных администраций, мягко говоря, в бешенстве. Сколько недель назад Арестович отбил Херсон, отбил победоносно? Сколько недель назад Арестович отбил остров Змеиный? Арестович как-то вообще объяснил это своей аудитории? Нет", – комментирует ситуацию журналист, политолог Армен Гаспарян.

Реальную ситуацию в рядах украинских армии аудитории объяснил командир роты ВСУ Сергей Лапко. Газета The Washington Post опубликовала подробное интервью, в котором он признает – командование их бросило. Зато чужой кровью приписывает себе боевые заслуги.

Рота за три месяца стала меньше наполовину – из 120 бойцов осталось 54. Много убитых, раненых, которых вовремя не увозят в тыл. Кто-то просто сбежал с передовой. Зато по украинскому телевидению говорят, что потерь якобы нет. Врут, говорит Сергей Лапко.

А вот его самого за такую правду сняли с должности и арестовали. И это далеко не первый случай. В следственный изолятор уже отправились и бойцов 115 бригады ВСУ, когда они публично ополчились на командиров, что те бросили их на убой.

"Боеспособных частей все меньшей и меньше, сдерживать военную операцию все сложнее и сложнее. Дальше будет невозможно вообще", – отмечает политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который намерен сколотить новый антироссийский альянс в коалиции с Прибалтикой и Польшей, признает: Путин "вгрызается" в Донбасс.

"Он добивается постепенного, медленного, но ощутимого прогресса, и поэтому жизненно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинскую армию. Думаю, им сейчас нужны поставки реактивных систем залпового огня", – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Запад, конечно, обещает накачивать Украину вооружением, но последние поставки, судя по всему, еще где-то в пути. Да и в самой Европе склады пустеют – на свою оборону уже не хватает. Поэтому на экономическом форуме в Давосе украинский министр иностранных дел выслушал не только слова поддержки, но и разумные советы.

"Если война такая тяжелая, если все настолько тяжело, то нужно садиться и договариваться. Необходимо договариваться с Россией, какой бы ни была цена этих договоренностей. Это очень болезненный комментарий, который я слышал уже несколько раз от представителей Евросоюза", – подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем в украинской верхушке нарастает противостояние между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он, понятно, не хочет терять бойцов и предлагает отступить к Днепру. Зеленский, наоборот, настаивает на том, чтобы не сдавать позиции. А в лице всего того же Арестовича обещает даже контрнаступление. Прогнозы, правда, туманные.

"Если все посыплется в одночасье, то я допускаю, что может произойти некий бунт военных. Потому что их вообще слушать никто не собирается. Зеленский достаточно демонстративно требует от руководства ВСУ невыполнимых историй. Это было и вокруг Мариуполя, и в Северодонецке, и в Херсоне. Зеленский, видимо, обласканный вниманием коллективного Запада, решил в какой-то момент, что он еще и великий полководец. Видимо, свое Ватерлоо хочет получить", – прогнозирует журналист, политолог Армен Гаспарян.

Грызня – так характеризуют некоторые эксперты общение Зеленского с Залужным. И даже делают смелые предположения, что в случае дальнейшего обострения в Киеве и до военного переворота недалеко. Тогда аховая ситуация будет уже не только на фронте.