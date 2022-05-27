Украина дышит на ладан: бойцы сдаются, партнеры кидают

В администрации Байдена всё больше склоняются к тому, чтобы одобрить поставки Украине реактивных систем залпового огня. Как сообщает CNN, объявить об этом решении могут уже в ближайшие дни. И это несмотря на то, что буквально накануне в Вашингтоне признали, что неонацисты могут использовать поставляемые вооружения для обстрелов территории России. Курс обучения украинских операторов этих систем – всего две недели. Пока же в самих украинских подразделениях всё больше тех, кто заявляет, что воевать почти нечем и ищет виноватых в Киеве.

Меняются названия украинских подразделений, места их дислокации, но суть одна – не можем больше держаться, командиры бросили, оружие устаревшее. Поддержать моральный дух украинской армии призваны дети с оружием. И приказы, о которых рассказывают пленные.

"У нас было, что офицер хотел сдать оружие, и его просто другой офицер застрелил. То есть, вышел приказ такой? Да, отступающих застреливать", – говорит пленный украинец.

Когда армия только и делает, что отступает, нужно либо собственных генералов увольнять – и такую чистку уже предрекают – либо искать виновников извне.

"Катастрофическое развитие событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации на Украине, как к своей ситуации. Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией, а реально надавили на нее ради прекращения войны", – заявил Зеленский.

Врагом назначен легендарный американский дипломат Генри Киссинджер – он предлагал заключить мир с Россией, и теперь его данные на сайте Миротворец.

А после таких публикаций в WSJ: "По словам украинских официальных лиц, войска ВСУ покинули Лиман, последний из захваченных русскими на данный момент городов Донбасса. Если продолжится российское наступление, крупная группировка украинской армии будет окружена" – и к Соединенным Штатам в целом возникли вопросы.

"Разрешите вам задать вопрос. Вы вообще как? Мы вам еще нужны? Или как? Или уже не нужны?", – интересуется Арестович, советник Зеленского.

В репортаже CNN показывают иностранное оружие, которым США вооружают ВСУ, но, по мнению бойцов, этого мало. Американскую финансовую помощь и простые украинцы не слишком ощущают.

В города вернулся натуральный обмен, а в принципе не найти ни соли на прилавках супермаркетов, ни топлива на автозаправках. Тотальный дефицит.

Топливо просто исчезло, его стало невозможно завозить , никто из частных трейдеров не будет завозить в ущерб себе, потому что неоткуда взять, ресурсы закончились.

Зато полным ходом идет ребрендинг на тех производствах, что еще не остановлены. И колбаса "Смерть москалям" пользуется устойчивым спросом в магазинах.

Бороться с Россией таким способом у Украины получается гораздо лучше и эффективнее, чем на поле боя.