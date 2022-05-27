Вооружения и техника: что Вашингтон поставил Киеву

С начала российской спецоперации США поставили Украине 23,8 тысяч тонн вооружений и техники на сумму около 3,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Транспортного командования ВС США.

С конца февраля Соединенные Штаты поставили Киеву 23 942 противотанковые управляемые ракеты, 1 033 зенитные ракетные системы и 1 468 ракет к ним, 90 гаубиц, 174 173 артиллерийских снаряда, 9 вертолетов, 33 радара, 7 888 единиц стрелкового оружия, около 60 миллионов патронов, а также порядка 68 тысяч бронежилетов и 50 тысяч касок.

Отмечается, что большая часть грузов доставлялась в польский город Жешув, который расположен в 90 километрах от границы с Украиной.

Уточняется, что всего с континентальной части США военными и транспортными самолетами было совершено 486 рейсов в Европу. Кроме того, оружие поставлялось при помощи 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и около 1,5 тысячи трейлеров.

Ранее стало известно, что в Америке обсуждают планы новых поставок вооружения на Украину, куда могут войти реактивные системы залпового огня.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву беспрецедентной материальной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что снабжать Украину оружием, скорее всего, придется долго, поскольку сейчас пошла "война на истощение".

Добавим, что накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил "богатые страны" в трусости, лицемерии и двойных стандартах в вопросах, касающихся оказываемой поддержки. А посол Украины в Германии высмеял скорость поставки тяжелого вооружения Киеву со стороны ФРГ, опубликовав фотографию улитки с патроном.

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