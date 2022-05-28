Украинский пленный: пусть Россия победит

Украинские военнослужащие ежедневно пополняют списки сдавшихся или попавших в плен во время выполнения спецоперации. Министерство обороны России опубликовало видео, в котором несколько бывших бойцов ВСУ рассказывают о своем пленении.

Украинские военнослужащие не жалеют крепких слов, характеризующих командование ВСУ и Украины. По их словам, положение дел в армии Незалежной просто аховое – масса подразделений сидит без вооружения, боеприпасов, подкрепления, униформы. Командование затыкает самые опасные участки на линии огня малообученными резервами, которые используются "как мясо".

Сдавшийся в плен украинский военный Андрей Паранич рассказал, что его мобилизовали 24 февраля, сказав, что выбор – либо в тюрьму, либо на передовую​​​. " Хочу, чтобы скорее закончилась эта война. Пусть Россия победит", – заявил Паранич, глубоко разочарованный положением дел в армии Украины.

"Это неправда, что российские солдаты издеваются над людьми. Моё мнение, что то украинцы издеваются, а не российские. Российские – хорошие люди, хорошие солдаты, ничего плохого я не могу сказать, так оно и есть по правде. Один за одного, как брат с братом, сестра с сестрой, украинцы не такие, продажные", – в сердцах заключает Паранич.

Другие пленные рассказывают похожие истории. Как вывозят в зоны боевых действий и бросают без поддержки и внятных приказов. Окопались и сидите, ждите. Без воды, продовольствия, связи.

"Нас вывезли в район лесопосадки окопаться и держать оборону. Сказали, это максимум на сутки, вас приедут, поменяют. Мы окопались, сидели трое суток. Последние сутки мы уже сидели без воды, без пищи. Наши отступили, мы остались, нас никто не предупредил, что нужно отступать", – вспоминает Виталий Гриценко.

Константин Нумеровский рассказывает схожую историю – их просто бросили на позициях без связи. Бойцы дождались вечера и начали сами отступать. Не знали, куда идти и где искать своих, не имея понятия, где находятся сами. "Зашли в населённый пункт и там попали к вашим ребятам, думали, что это наши", – рассказал пленный.