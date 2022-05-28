Зеленский заставил Дуду светиться от счастья

"Мягкая аннексия Украины" – такую характеристику многие иностранные журналисты, например, итальянские и бразильские, дали последним договорённостям между Польшей и Украиной.

Если реализовать на практике все достигнутые соглашения, то Варшаве даже не придётся вводить войска в Незалежную. Киев и так, по сути, передаёт полякам управление несостоявшимся украинским государством, резюмируют эксперты.

Поэтому неудивительно, что глава Польши Анджей Дуда буквально светился от счастья во время пребывания в украинской Раде. И его несложно понять: киевский режим так активно разбрасывается независимостью. Среди прочего Владимир Зеленский пообещал, что польские граждане получат возможность избираться в органы исполнительной власти и даже смогут стать украинскими судьями.

А с каким необыкновенным воодушевлением новости из Киева восприняли в польских СМИ. Эксперты разных мастей всерьёз заговорили о возрождении Речи Посполитой. Польские газеты всю неделю кормили читателей статьями о возвращении былого "величия".

"В этой новой геостратегической головоломке у Польши есть шанс стать важным игроком на мировой арене. Одним из первых политических решений, которое необходимо принять Варшаве, должно стать смещение акцента с идеи "Трех морей" на идею "Междуморья", основанную на польско-украинском сотрудничестве", – пишут поляки.

Проект Триморья, или его усеченной версии Междуморья, давняя, так и не реализованная, мечта Польши. Однако, после визита Дуды в Киев многие решили, что она близка к осуществлению.

После восстановления независимости Польши в 1918 году польский лидер Юзеф Пилсудский озвучил мечту объединить восточноевропейские государства под своим лидерством. Проект он назвал: "Междуморье". Идея заключалась в создании конфедерации, которая должна была простираться от Чёрного и Адриатического морей до Балтийского.

Объединённое государство включало бы Польшу, Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Молдову, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, а также, возможно, Финляндию. Подобная конфедерация в некотором смысле стала бы возрождением Речи Посполитой.

Пилсудский считал, что её восстановление позволило бы избежать государствам Центральной Европы доминирования Германии или России. Идею опротестовали СССР и все западные державы, за исключением Франции.

Нельзя сказать, что планы Пилсудского были чистой фантазией – в мае 1920 года поляки захватили Киев и провели парад с петлюровцами. Польша также была причастна к попытке государственного переворота в Каунасе в 1919 году, целью которого был приход к власти правительства, которое бы поддержало идею возобновления польско-литовского союза.

В 1992 году идею "Междуморья" утвердили в качестве официальной польской геополитической концепции. Действующий президент Польши Анджей Дуда активно подключился к работе по созданию конфедерации. Он сторонник польских великодержавных настроений и считает, что в условиях кризиса Евросоюза Польша могла бы стать лидером Европы.

"Междуморье" с самого начала был антироссийским проектом. Сразу вспоминаются слова Пилсудского: "Замкнутая в пределах границ времен XVI века, отрезанная от Черного и Балтийского морей, лишенная земельных и ископаемых богатств Юга и Юго-Востока, Россия могла бы легко перейти в состояние второсортной державы".

Риторика полностью созвучная с американским проектом "Анаконда", который предусматривает геополитическое удушение России путем её окружения враждебно настроенными странами. Ещё в 2014 году глава американского аналитического агентства "Стрэтфор" Джордж Фридман выдвинул идею воссоздания "Междуморья" для сдерживания Москвы. Позже проектом занялась специальная группа при Атлантическом Совете. В нее вошёл один из сыновей главного русофоба США Збигнева Бжезинского Ян Бжезинский, а также бывший посол США в Польше Жоржетта Мосбахер. Польское руководство видит себя проводником политики американцев в Европе и надеется стать главным американским надсмотрщиком в регионе.

Опекаемый из-за океана Дуда открыто демонизирует Россию, публично называет нашу страну "ненормальной" и "агрессором". Плохо удается скрыть и амбиции на главенство в Европе.

Например, на днях Польша предложила обложить пошлинами страны ЕС, которые продолжают покупать российскую нефть. Речь идет о Венгрии, Чехии, Словакии и Австрии, из-за которых Евросоюзу так и не удалось договориться по нефтяному эмбарго. Камни летят и в сторону Германии. Недавно польский президент обвинил ФРГ в срыве поставок в Польшу танков Leopard взамен отданных Украине.

"Мы видим, к сожалению, много примеров такого очень агрессивного и непомерно амбициозного и, главное, совершенно эгоистичного поведения Польши, как будто только Польша в мире есть, но нет соседей, нет необходимости выстраивать нормальное добрососедство", – считает Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества.

Мечты о возрождении Речи Посполитой – всё это, конечно, прекрасно. Но удастся ли исключительно на ненависти к России сплотить в некоем Междуморье поляков и украинцев, у которых за историю скопилось друг к другу немало нерешённых вопросов. Тут либо одним придётся портреты Бандеры со стен снять, либо другим про Волынскую резню забыть.

"К сожалению, они забыли, что такое украинские националисты, бандеровцы, что такое Волынская резня, самая страшная резня времен ВОВ, которую устроили бандеровцы, перерезал от 80 до 100 тысяч польских детей и женщин. Это страшная вещь совершенно была в 1943 году устроена", – поясняет Александр Мясников, историк, писатель, главный редактор проекта "Россия – моя история".

Эксперты уверены, заигрывания с Польшей приведут Украину к полноценной государственной зависимости от "нации-хозяина". Подобная форма подчинения ещё более унизительна, чем любые прежние колониальные договоры.