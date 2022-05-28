Сообщается о применении на Украине новой тяжелой огнеметной системы

В ходе спецоперации на Украине российские военные применили новейшую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". Произошло это на харьковском направлении.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Тем временем источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Вооруженные силы в ходе спецоперации "обкатывают" многие военные новинки.

ТОС-2 "Тосочка" является "наследницей" ТОС-1А "Солнцепек". У новейшей огнеметной системы улучшены тактико-технические характеристики. Также она обладает повышенной грузоподъемностью и проходимостью, поскольку выполнена на базе автомобиля "Урал".