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Спецоперация России 1 минуту назад

28 мая 2022 14:23

Сообщается о применении на Украине новой тяжелой огнеметной системы


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В ходе спецоперации на Украине российские военные применили новейшую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка". Произошло это на харьковском направлении.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Тем временем источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Вооруженные силы в ходе спецоперации "обкатывают" многие военные новинки.

ТОС-2 "Тосочка" является "наследницей" ТОС-1А "Солнцепек". У новейшей огнеметной системы улучшены тактико-технические характеристики. Также она обладает повышенной грузоподъемностью и проходимостью, поскольку выполнена на базе автомобиля "Урал".

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