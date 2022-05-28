28 мая 2022 16:45

В рижском парке Победы прошли задержания

Полиция Риги задержала двух человек в парке Победы, где запрещены митинги против сноса памятника "Освободителям Риги". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

По данным источника, граждан доставили в полицейский участок для установления личности, поскольку они отказались предоставить соответствующие документы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят разъяснительные беседы с собравшимися в парке людьми и просят их покинуть территорию.

Сообщалось, что памятник "Освободителям Риги" планируют подорвать. Мэрия держит в тайне принятие решения о способе демонтажа, чтобы не вызвать общественные беспорядки.

Ранее парламент Латвии принял законопроект, обязывающий муниципальные власти до 15 ноября снести все советские памятники.

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