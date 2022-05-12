Латвию предложили вразумить жесткими мерами

Латвию необходимо вразумить, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Таким образом он отреагировал на решение властей снести памятник Освободителям Риги.

По мнению Климова, эти "нелюди" понимают только силу. Вразумить Латвию можно мерами административно-экономического характера, отметил государственный деятель в разговоре с РИА Новости.

Андрей Климов обратил внимание на то, что история со сносом советских памятников в странах Прибалтики началась давно, а не в конце февраля текущего года. В ответ Россия принимала деликатные, политкорректные меры. Теперь нужно сделать так, чтобы им и думать было страшно о таких вещах, считает государственный деятель. Климов указал на то, что у нашей страны есть для этого вся необходимая законодательная база. "Сюсюкать с ними никто не будет", — отметил политик.

9 мая у памятника Освободителям Риги появились цветы, возложенные местными жителями. Муниципальные службы убрали их с помощью тракторов. Теперь принято решение о демонтаже монумента.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала людей, принявших такое решение, вурдалаками.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.