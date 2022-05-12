Напоминание латвийским властям: Рига – русский город

Снести нельзя оставить. Судьба монумента освободителям Латвии зависит теперь от правильной постановки знака препинания сеймом. Специальная комиссия парламента уже разрешила демонтаж памятника.

"Рига – это русский город. В Риге русских живет больше чем латышей. Это не просто, посидели там, поворчали по кухням, это будет уже реальный конфликт. Я думаю, что даже, не дай бог, но я думаю, что даже с физическими столкновениями это будет, если латышские власти решатся это провести. Ну что ж, они получат тогда кризис очень даже серьезный в своей стране", – считает Юрий Алексеев, журналист, общественный деятель.

К решению приближаются последовательно. С каждым днем наращивая антисоветскую и антироссийскую риторику. Вначале премьер-министр страны заявлял, что снос памятника неизбежен и это лишь вопрос времени. Подкрепили слова лидера антипобедными законами к 9 мая. А потом еще и фактически надругались над данью памяти. Сгребая возложенные цветы трактором. Нарратив кажется знакомым и уж точно укладывающимся в западную повестку. На этот раз методичка была открыта еще в 2019-м. Когда активисты впервые заговорили о сносе. Оправдывая предложение отождествлением советской армии с нацистской.

"Для латышского народа этот памятник не связан ни с каким освобождением от нацистов. Так как во время Второй мировой войны одна армия сменила другую, а Латвия так и осталась оккупирована", – заявил Угис Полис, автор инициативы о сносе памятника.

Ну, для местных жителей слова неизвестного активиста ничего общего с реальностью не имеют.

"Мы же на этот памятник собирали деньги, пожертвования. Еще в 80-е годы. Каждый житель Риги пожертвовал на создание памятника свои средства. А теперь вот что творят", – вспоминают рижане.

"Это абсурд. Это не демократия и не свобода и мне жаль, что я живу теперь в таком государстве", – считает рижанин.

Чтобы сохранить европейское лицо, депутаты должны всё обставить законно. Поэтому сейчас экстренно принимаются поправки к договору между Латвией и Россией. Еще вначале 90-х страны подписали соглашение, где обязались следить за сохранностью сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории страны. Хотя и до этого, кажется, осквернять братские могилы не стеснялись. Впрочем, голос здравого смысла, кажется, еще не покинул зал парламента.

"Я как-то не припоминаю, чтоб какой-то памятник, не важно какой, и неважно где – спровоцировал бы какую-то войну. Спровоцировал бы кризис. Спровоцировал бы такие действия и поступки, за которые стыдно. Ну, снесете памятник, один, другой. А что это изменит? К слову, борьба с памятниками – очень захватывающий процесс. И это только начальная фаза", – заявил Сергей Долгополов, депутат Сейма Латвии.

За отказ от исполнения обязательств проголосовали 68 депутатов сейма, против 20. Решение не единогласное, но реакцию, например, представителя российского МИДа вызвало однозначную. Однако прямое воздействие решение вряд ли сможет иметь. Есть юридические нюансы, сообщил бывший мэр Риги Нил Ушаков.

"Памятник находится во владении Рижской думы. И никому сносить его дума не разрешит. Это наша чёткая позиция – воевать с памятниками мы не позволим", – заявил Нил Ушаков.

Пока власти Латвии морально готовятся к рискованному шагу, в российском парламенте уже заявили, что готовы забрать памятник освободителям себе. По словам первого заместителя главы международного комитета Совета Федерации Джабарова, нужно лишь разрешение на вывоз.

А в Пскове уже возлагают цветы к Памятнику воинам-освободителям. Акция в знак солидарности с жителями Риги. Символично, что точку сбора организовали у консульства Латвийской Республики. Чтобы обновить в памяти дипломатов, кто освобождал их страну от фашизма.

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