В Риге проукраинским активистам задали неудобный вопрос

На внеочередном заседании рижской думы 13 мая принято решение начать подготовительные работы по сносу памятника Освободителям. На Ратушной площади в столице Латвии сегодня собрались его защитники, которые скандируют: "Фашизм не пройдет!" Однако есть здесь и те, кто демонстрирует украинские флаги и символику неонацистского полка "Азов".

Выступающие против сноса советских памятников спрашивают проукраинских активистов, "почему они не воюют", передает "Sputnik Ближнее зарубежье".

Днем в пятницу стало известно, что за участие в акции против сноса памятника Освободителям в Риге задержали депутата Европарламента Татьяну Жданок и еще нескольких человек, сообщает канал "Россия 24".

При этом лидеры партии "Русский союз Латвии" призвали жителей разойтись, поскольку власти города не согласовали митинг, и пообещали, что продолжат борьбу за памятники советской эпохи и права русскоязычного населения.

Ранее посол РФ в Латвии Михаил Ванин ответил на вопрос ведущего программы "Полный контакт" Владимира Соловьева: "Существуют ли в республике политические силы, понимающие все безумие нацистского курса современной Европы, который к себе притягивает и Латвия, или всех зачистили?"

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