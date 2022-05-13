В Латвии подбираются к преследованию за инакомыслие

Ленинградская область готова разместить у себя мемориал советским воинам, который намерены демонтировать власти Риги. Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям: 39 депутатов высказались "за" и 13 "против". Ранее Сейм страны подготовил почву, денонсировав статью латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. А МИД Латвии составил новый "черный список" россиян, которым запрещен въезд. Среди них актеры Александр Панкратов-Черный, Игорь Петренко и режиссер Юрий Кара.

"Я вас просто прошу уйти отсюда", – говорит полицейский.

От слов полиция в Риге быстро перешла к делу. На перекрытой Ратушной площади в центре латвийской столицы начались аресты, причем в автозак отправили даже евродепутата, председателя партии "Русский союз Латвии" Татьяну Жданок. В отделение отвезли и председателя Латвийского антинацистского комитета Алексея Шарипова, и депутата Татьяну Андриец. Рядовых активистов тем более слушать никто не стал.

Митинг защитников памятника советским воинам-освободителям Риги власти изначально объявили вне закона.

Украинские провокаторы были тут как тут: рядом с полицейским демонстративно и безнаказанно показывали символику неонацистского полка "Азов". А тех, кто осмелился принести с собой георгиевскую ленточку, задерживали прямо возле памятника.

Все происходило 10 мая возле памятника советским воинам-освободителям Риги. Девушку арестовали за вплетенную в волосы ленту, а у другого задержанного мужчины и вовсе был только портрет деда-фронтовика.

– Простите, а что вы натворили? – спрашивает журналист.

– Фотографию хотят отобрать деда. Там ничего нету, никаких запрещенных знаков, – объясняет мужчина, еще раз показывая портрет.

Ну а настоящий уголовный срок теперь грозит парню по имени Александр, который принес к монументу российский флаг. Поначалу смог убедить полицейских соблюдать базовые права граждан вроде бы европейской страны и произнес проникновенную речь.

"Здорово, что мы все сегодня здесь собрались и почитаем наших дедуль и бабушек, которые полегли в ходе войны. Это очень важно, мы не должны потерять это наследие", – сказал с трибуны Александр.

Его речь была встречена одобрительными криками.

Однако 13 мая парня арестовали, а в квартире провели обыск. Причем вменяют статью за оправдание геноцида и преступления против человечности.

Вот что рассказала мама арестованного Светлана Стефанова: "Александр находится во временном изоляторе. Сегодня будет переведен в центральную тюрьму. Задержан был на 48 часов. Обвинения были предъявлены по статье об агрессии и поддержке геноцида. Был суд – арест на два месяца. Содержат в СИЗО".

Мама рассказала, что ее сын – гражданин Латвии, учится в одном из российских колледжей. Посол РФ в Риге Михаил Ванин заявил, что российское посольство окажет правовую помощь задержанному латвийцу. Однако в нынешних политических условиях это будет крайне непросто. Запрет на митинг в защиту памятника это только подчеркивает.

"Страна была бедной, но относительно свободной. Нынешний запрет – это переход к нищей, отсталой национальной диктатуре", – убежден депутат Рижской думы, член оппозиционной партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов.

И вот очередное яркое проявление правящих в Латвии сил: Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям в Риге и сразу же поручила готовить его уничтожение. Мэр горячо поддержал.

"Он сказал, что это вопрос национального характера. К нему подходили люди и просили снести памятник. Я говорю: а если люди попросят снести построенные в то время мосты и многоэтажные дома? Тогда что делать будем?" – возмущается местная жительница.

Мнение второго по величине большинства – а русских в Риге около 50% – полностью игнорируется, в отличие от прав сексуальных меньшинств. Яркая представительница ЛГБТ, министр внутренних дел Латвии Мария Голубева в официальном браке с женой и тоже за снос памятника. Тем временем власти уже подбираются к преследованию за инакомыслие. В Риге могут уволить директора школы за возложение цветов к памятнику Освободителям. По доносу в Twitter министр образования 33-летняя Анита Муйжниеце обратилась в Службу контроля качества образования и сама оформила донос в с требованием оценить решение Анны Владовой прийти к монументу.

Русофобский запал активно поддерживают соседние прибалтийские страны и, конечно, Польша. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в британской газете Daily Telegraph назвал Россию "раковой опухолью", которая угрожает Европе.

"Русский мир" – это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", – заявил польский премьер.

"Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению", – так прокомментировал это высказывание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь неуемное восхваление Украины уже начинает надоедать рядовым полякам. Бесконечно митингующим гостям настоятельно рекомендуют найти работу или идти служить.

Но официальная линия на восточноевропейском фланге ЕС направлена только на конфронтацию с Россией. Власти Литвы объявили, что отзывают из Москвы посла и закрывают консульство в Санкт-Петербурге.

"Они выполняют роль постоянного раздражителя наиболее агрессивной русофобской части и НАТО, и Европейского союза. Вы знаете, у нас есть такая еженедельная программа, которая называется "Международное обозрение". То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международным оборзением". Это грубое слово, но оно, по-моему, очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми они руководствуются", – заявил в этой связи глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом у Москвы остаются ценные партнеры в мире, в частности на востоке. Сергей Лавров находился 13 мая в Душанбе на министерской встрече с коллегами из стран СНГ. Пропагандисты из "Голоса Америки", признанного в России иноагентом, тоже хотели отдельно поговорить с главой российского МИД, но получили оригинальный отказ. Лавров посоветовал им пообщаться с павлинами, которые ходили вокруг.

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