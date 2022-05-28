Контакты лидеров России, Франции и ФРГ: уточнение от Кремля

Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжать общение по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Таким образом он дал понять, что об очной встрече речь пока не идет.

Ранее 28 мая Путин в телефонном разговоре обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине и мировой продовольственный кризис.

Российский лидер подробно проинформировал коллег о ходе военной спецоперации по защите Донбасса, особо отметив, что российские военнослужащие строго соблюдают правила ведения боевых действий. Путин также рассказал о восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса и о "заморозке" переговорного процесса по инициативе Киева. При этом Путин обратил внимание на то, что усиленная накачка Украины оружием приведет к эскалации конфликта и обострению гуманитарных проблем.

В ходе обсуждения проблем с обеспечением продовольствием в мировом масштабе президент РФ возложил вину за них на антироссийские санкции. Он сообщил, что Россия готова способствовать процессу беспрепятственного экспорта зерновых, в том числе украинского зерна из черноморских портов.

Лидеры России, Германии и Франции созвонились в трехстороннем формате впервые за 11 недель – их предыдущий разговор состоялся 12 марта. С Макроном Путин разговаривал 3 мая, после его переизбрания на второй срок, а с канцлером ФРГ – 13 мая, отмечает ТАСС.