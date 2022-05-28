Солидарность с Киевом дорого обходится ЕС

Власти Риги рассматривают возможность подрыва советского воинского мемориала Освободителям, причем силами НАТО. Ранее латвийский сейм разрешил его снести. Доступ к памятнику закрыт, к нему стянуты дополнительные силы полиции. Тех, кто протестует против сноса, а их сотни, – задерживают. Тем временем Европа готовится 30 мая объявить новые антироссийские санкции, из-за которых в ЕС назревает все больший раскол. Венгрия категорична в вопросе введения нефтяного эмбарго. Более того, Будапешт ограничил продажу бензина по льготной цене для соседей. А Испания решила усилить свой военный контингент в НАТО, чтобы добыть украинское зерно. Пока Киев выпрашивает у Запада деньги, Польша ждет компенсации уже затраченных на украинцев средств.

Памятник советским воинам-освободителям в Риге в блокаде уже неделю – после решения властей о демонтаже полиция никого не подпускает. Но митинги и акции протеста против сноса все равно идут. 28 мая активистам Русского союза Латвии удалось положить цвету к монументу. Они пришли в черных повязках – на похороны демократии. Двое демонстрантов задержаны. Решение о сносе было принято сеймом две недели назад. Сейчас активно обсуждают формы. Как заявил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, среди вариантов демонтажа – взрыв. Дешевле и эффектнее.

О новых санкциях против России Европа объявит 30 мая. Но с нефтью все еще непонятно – не договорились. И, скорее всего, не договорятся и на внеочередном саммите.

Виктор Орбан, чье категорическое "нет" все слышали, написал в Брюссель, что обсуждать нефтяное эмбарго на следующей неделе не желает. Европа не может разобраться с последствиями первых пяти пакетов санкций, не до шестого.

Financial Times пишет, что британцы рискуют остаться без бассейнов – долги и энергетический кризис, Финляндия без саун – морозы. Без российского электричества, что не поставляется в страну с мая, Финляндия, конечно, выживет, но зима будет суровой. Возможно, со специальным протоколом регулирования потребления – его однажды вводили в 1970-х. В квартирах и офисах было максимально холодно, неоновые вывески запретили, автомагистрали не освещались, включать отопление в машине при температуре от 0 до минус 10 был запрещено. Меры против нарушителей предлагались серьезные, вплоть до тюрьмы. Возможно, именно в прошлом правительство будет искать источники "вдохновения", когда придет осень.

"Гражданам порекомендуют воздержаться от посещения сауны или другого использования электричества. Например, сейчас у многих есть электромобили, и государство может порекомендовать заряжать их в самые выгодные часы, например, ночью. Думаю, если и когда цены на энергоносители будут довольно высокими, будет полезно делиться такой информацией с общественностью. Это также поможет в пиковые периоды", – пишут финские СМИ.

Правительство Испании может увеличить свой контингент на востоке Европы, в рамках миссии НАТО, а в Латвии, поставит зенитные ракетные комплексы NASAMS, сообщает El País со ссылкой на правительственные источники. Об отправке военных думают все. Добыть украинское зерно любой ценой – это то, что Евросоюз сейчас очень сильно волнует. Любой – это действительно любой, вплоть о военно-морской операции. Над политиками и экспертами, которые в многочисленных ток-шоу пытаются напомнить зрителю очевидное: НАТО это никакой ни оборонительный альянс – смеются.

"Если вы мне дадите закончить, я добавлю. Добавлю, что, как бы то ни было, это война НАТО против России. Бросьте говорить, что НАТО – оборонительный альянс. НАТО – вообще не альянс. Альянс – это Североатлантический договор, НАТО – это военная организация, основанная на Североатлантическом договоре. И ведет она себя как агрессивная военная организация, и так было всегда. Поэтому чего возмущаться, когда нарушают границы, соглашения и международное право? Странно, что мы это заметили только сейчас. Сколько раз НАТО нарушала международное право: В Ираке, Ливии, Сирии и Югославии? Может, вспомним про это?" – предлагает итальянский историк и журналист Анджело Д’Орси.

Украина продолжает требовать от всех оружия, денег, понимания. Если чего-то в этом списке не хватает, из Киева мгновенно вылетают обвинения. Германии досталось за "недостаточные усилия". Оправдываться за то, что не все желания Украины Берлин может удовлетворить, пришлось вице-канцлеру Роберту Хабеку. Нидерландам и лично премьер-министру пришлось выслушать от Зеленского упреки за то, что не видят Украину в ЕС.

"Я сказал ему откровенно: "Если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо. Мы должны и хотим проводить для этого необходимые реформы". Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС", – заявил в этой связи президент Украины.

Польша в финансовом разочаровании – Евросоюз предложил стране 146 миллионов евро за помощь с украинскими беженцами.

"Польша ждет денег за беженцев. При том что затраты исчисляются миллиардами", – возмущается заместитель главы МВД республики.

С компенсациями за поставленное оружие тоже не все так гладко. Кстати, в чьи руки оно попадет, когда все закончится, вопрос серьезный. Европейское полицейское агентство обеспокоено тем, что поставленные вооружения будут "гулять" по Европе десятилетиями, как после Балканской войны.

У солидарности Киеву есть цена. Европа пробует вернуть свое, но не все получается. Оружия на Украину уже отправлено на миллиард, страны ЕС требуют компенсации на 700 миллионов, а у Брюсселя не сходится: нет денег даже на половину того, что потрачено.