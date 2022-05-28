В МИД Литвы опровергли неформальные договоренности НАТО

В МИД Литвы заявили, что ничего не слышали о неформальной договоренности НАТО относительно запрета на поставки Украине некоторых видов вооружения. Ранее статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер случайно раскрыла тайную договоренность Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Bild заявил, что на встречах НАТО, где он присутствовал лично, ничего подобного не обсуждалось. По словам политика, каждая страна вправе поставлять Киеву все, что может произвести.

Зимтье Меллер, в свою очередь, в одном из интервью рассказала, что все страны альянса якобы согласились не поставлять Украине бронетранспортеры и танки западных моделей. Ее слова стали причиной политического скандала.