В Минобороны рассказали о новых преступлениях украинских боевиков

В Минобороны России сообщили очередные подробности о спецоперации на Украине. Фиксируются новые факты преступных действий боевиков в отношении мирных жителей.

Например, в Карловке (ДНР) неонацисты на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Местным жителям запретили покидать свои квартиры. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Лишь за прошедшие сутки, по данным на 28 мая, поступило 89 звонков с просьбами об эвакуации. По словам Мизинцева, всего в российской базе данных находятся почти 2,8 миллиона подобных обращений.

В Минобороны также рассказали, что украинские войска и иностранные наемники разместились в детском саду и школе в населенном пункте Бахмут (ДНР). На подступах к зданиям развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении объектов ВСУ.