Доработка Bayraktar, интересный украинец и киевская ложь

В этой безуспешной атаке на окопы российских десантников под Харьковом националисты потеряли двадцать человек и два БТРа. Хотели вернуть себе опорный пункт, а в итоге отступили еще дальше. На передовую десант часто привозят вертолеты – Ми-8 в транспортно-штурмовой модификации сопровождают ударные Ка-52 – а вместе с ними позиции противника на земле подавляют штурмовики. Только за последние сутки российские летчики вывели из состава ВСУ пять пунктов управления, две артиллеристских батареи, пять складов боеприпасов и радиолокационную станцию. А сегодня наземные силы добрались до места падения одного из двух сбитых накануне штурмовиков.

"Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. В районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч", – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Войска ПВО дежурят круглосуточно, но перехватить все невозможно. После удара очередной украинской "Точкой-У" в Сватово на границе ЛНР погибли два мирных жителя, еще 23, включая двухмесячного ребенка, пострадали от осколков. Кто конкретно совершает военные преступления, установить трудно, если, конечно, их не видели в лицо.

В подвале своего дома в Успеновке рядом с "Азовсталью" Татьяна Ивановна провела почти неделю. Все это кончилось лишь со сдачей "Азова". Гораздо раньше перспективы обороны Мариуполя оценил командир 36-й бригады морпехов ВСУ Баранюк и попробовал выйти из города с боем. Не удалось. Но теперь героя Украины за его одобренную высшим командованием попытку называют трусом и предателем. Причем называют, гастролируя по Европе, жены националистов. Баранюк, дескать, "позволил" русским занять город.

Абсурд ситуации еще и в том, что морпехи все время подчинялись командованию Нацгвардии, в которую "Азов" и входит. И, пользуясь положением, националисты и с боевых постов уходили, когда им было нужно, и все лучшее снабжение забирали себе.

Мариуполь начинает восстанавливаться. Того же ждет Лиман. Его к концу недели полностью зачистили от националистов.

Так решающее наступление начиналось. Артподготовка в исполнении "Градов", "Ураганов" и "Искандера". Огонь по позициям противника ведут даже из-под воды. Вот сразу четыре "Калибра" уходят по целям с подлодки в Черном море. В ночь на среду российские моряки лишили Киев мощностей одного из крупнейших оборонных заводов – "Мотор Сич", где в последнее время помимо профильной работы по ремонту двигателей занимались средствами доставки биологического оружия.

На запрос об установке распылителей яда на турецкий "Байрактар" производитель ответил отрицательно, вот и пришлось дорабатывать беспилотник самим. Несколько таких дронов с баками в апреле нашли российские военные.

На хорошо укрепленных – со стальными дверями и армированным бетоном – позициях вообще находят много интересного. А это уже содержание жесткого диска одного из пленных. На фото – автоматный "рожок" с именем Гитлера, нацистские приветствия. На видео – бой под знаменем Третьего рейха. Такие находки, а еще распространенная практика прикрываться гражданскими и устраивать базы в школах и больницах – лишние доказательства того, что со сдачей основных сил "Азова" вооруженный национализм на Украине не закончился. Есть еще интегрированный в ВСУ, а потому будто не очень заметный "Айдар". Есть "Правый сектор" (запрещен в РФ) и батальон "Донбасс". Есть, наконец, те, кто просто сочувствует идеям нацизма. И не только его.

Все это видят и, судя по всему, одобряют иностранные наемники – в Донбассе "гастролирует" даже сын британского парламентария от тори Хелен Грант Бенджамин. Много иностранцев в Лисичанске и Северодонецке. Агентство SOPA опубликовало целый фоторепортаж. Но самый интересный на нем – украинец. Тот самый Олег Сенцов, обмена которого из российской тюрьмы его поклонники добивались аргументами вроде "это мирный режиссер, а остальное пропаганда выдумала".

О пропаганде, вернувшись из Донбасса, теперь много рассказывает ставший уже известным Адриен Боке. Он ездил под Киев с гуманитарной миссией: "Украинские военные достают минометы и стреляют. Я точно не знаю, может, они из этих мортир хотели попасть по расположению русских. Они выстрелили вперед на сто метров. И снаряды упали в небольшой парк. И когда мы проходили мимо места, где упал снаряд, я видел, как СМИ снимают репортаж и говорят, что "это место прилета российского снаряда, это бомбардировка гражданского района". И поэтому я спросил себя: а все остальные репортажи, говорят ли они правду или они тоже лгут?"

Своим в Киеве лгут тоже, а потому все чаще получают в ответ вот такие видео. Таким людям всегда предлагают сдаться. А потом еще и помогают тем, кто отказался. Брошенного сослуживцами украинского солдата российские два километра несли до полевого госпиталя. Видео, которое многие уже назвали символом спецоперации.