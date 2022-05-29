Золото "Азова": подробности из жизни боевиков

Настоящий исполин советской металлургической промышленности в Мариуполе завод "Азовсталь". На территории в 11 кв. км располагались 41 цех и еще 80 вспомогательных строений. Только столовых для работников завода здесь было 22. Но основную площадь занимали, конечно, огромные цеха. В них и доменные печи, и прокатные станы. А под ними вниз под землю еще десятки хорошо укреплённых уровней, которые и стали укрепрайонами для формирований киевского режима, прежде всего для боевиков "Азова".

Подземные галереи "Азовстали" поражают своими размерами. Широкие и высокие тоннели тянуться под всем заводом на многие и многие километры. Заплутать здесь проще простого. Даже боевики "Азова", что провели тут несколько недель, оставляли себе подсказки, чтобы не заблудиться в подземельях.

Насколько хорошо были укреплены подвалы "Азовстали", становится понятно, находясь здесь. Мы стоим в кратере от огромной артиллерийской воронки. Но видно, что даже верхние перекрытия не пострадали. А подо мной несколько метров бетона и подземных этажей, где и укрывались боевики "Азова".

Вот так сейчас выглядит самый большой на "Азовстали" толстолистовой цех. На поверхности по всей длине двухкилометрового ангара – сплошное железобетонное месиво – результат работы союзной артиллерии и авиации. А вот под землей – целый город. Широкие лестничные марши, где без труда разойдутся двое, напоминают какой-нибудь типовой подъезд. Здесь был даже лифт, как в обычной многоэтажке. Литые бетонные перекрытия. Выдержать действительно могли ядерный удар.

Жили боевики на самых защищенных нижних уровнях, именно здесь у них располагались казармы и склады с водой, продовольствием и боеприпасами. Несколько сотен бутылок газированной воды – это только то, что осталось сейчас здесь. Пили здесь боевики "Азова" минералку "Бювет". И, судя только по этому одному складу, запасов воды здесь у них хватило бы еще на несколько недель.

Везде – гранаты, патроны. И это лишь малая часть того огромного арсенала, который был в катакомбах "Азовстали". В этой оружейной у боевиков киевского режима были не только штатные мины и боеприпасы но и СВУ. Мы знаем, что украинские боевики пытались выйти отсюда под видом гражданских и, возможно, как раз такие СВУ хотели взять с собой, чтобы вести диверсионную деятельность уже на территории ДНР.

Покидая свои подземные убежища, националисты заметали следы. Уничтожали документацию и оружие, чтобы не досталось бойцам ДНР. То, что не успевали сжечь, просто разбивали, особое внимание уделяя электронике. Перед тем как сдаться в плен и выйти из "Азовстали", боевики уничтожали все цифровые носители информации.

Вот камера. Возможно, использовалась для съемок постановочных роликов, которые впоследствии азовцы выкладывали в Интернет, показывая, как они сидят здесь и ждут деблокады и перемоги. Не дождались. Дождались лишь одного плена.

Но сидеть под землей постоянно националисты не могли, периодически нужно было подниматься на поверхность. Но и здесь рисковали они несильно. С поверхности националисты осуществляли связь внешним миром, в том числе с высшим командованием в Киеве, а также загружали в Интернет отснятые в подземельях ролики. Помогал им в этом широкополосный спутниковый интернет от Илона Маска.

На "Азостали" боевики находились фактически автономно. Здесь у них были и провизия, и медикаменты, и электричество. Единственное, в чем они испытывали необходимость, – это связь, но и тут они вышли из положения, используя переносные спутниковые интернет-роутеры. Вот в багажнике пикапа нашли один из таких. Сделан он компанией "Старлинк", США.

На поверхности находилась часть складов с продовольствием. Многие разбомбила авиация, но даже количество того, что осталось, поражает. Отступая на территорию предприятия, боевики разграбили все продуктовые магазины Мариуполя. Вот только небольшая часть продовольствия, которое было у них в распоряжении: макароны, подсолнечное масло, консервы различные – свинина тушеная, рыбные консервы. В общем, рацион у боевиков "Азова" был вполне себе разнообразный.

Теперь пленным из "Азовстали" не до разносолов. Зато питание в СИЗО трехразовое. Почти две с половиной тысячи боевиков националистических подразделений сейчас ждут суда в колонии недалеко от Донецка.

"У них одна есть отличительная черта. У каждого азовца при себе крупная сумма денег, причем доллары, евро, гривны и очень много золота с бирками", – рассказал Юрий Сироватко, министр юстиции ДНР.

Вот так сейчас выглядят прилегающие к "Азовстали" районы: разрушенные дома и сгоревшие автомобили у подъездов. И здесь, и на самом предприятии работают саперы. Сюда они переместились, закончив разминирование в морском порту Мариуполя. Теперь его акватория безопасна для судоходства. В субботу здесь пришвартовалось первое за три месяца судно.

Сухогруз класса "река-море" прибыл из Ростова-на-Дону. На внешнем рейде его встретили и сопроводили в гавань российские моряки-черноморцы. Их противодиверсионные катера будут обеспечивают безопасность и самого порта, и всех торговых кораблей, что будут заходить сюда.

А бойцы спецподразделений МВД ДНР продолжают метр за метром, этаж за этажом исследовать подземные катакомбы "Азовстали". Пока обследовано не больше 50%. На то, чтобы полностью проверить всю подземную инфраструктуру "Азовстали", нужно еще около 2-3 недель.