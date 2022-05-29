Шольца поймали на плагиате или того хуже

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что мир становится многополярным. Осознание этого факта должно направить всех к еще большему сотрудничеству и многосторонности. "В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием", – отметил Шольц.

Это заявление не осталось без внимания российской стороны. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала кратко. "Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального".

По мнению Захаровой, МИД РФ еще с 1996 года, когда ведомство возглавил Евгений Примаков, исходило из понимания многополярности мира. Эта система контрастировала с двухполюсной, времен противостояния США и СССР в холодной войне.

"Это понимание с подачи Е.М. Примакова нашло отражение в концепции внешней политики 2000 года, и с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений", – пояснила Захарова.

РИА Новости отмечает, что глава МИД Сергей Лавров уже более 15 лет возглавляет дипломатическое ведомство и все это время дипломатия России неуклонно продвигает в международных отношениях тезис о многополярности, полицентричности современного мира.