27 июня 2022 20:53

Захарова ответила Шольцу на слова об отношениях с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение по поводу заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о невозможности возврата к прежним отношениям между Россией и Германией, передает РИА Новости.

"Ситуация на Украине" – результат провокационной и подрывной политики западных режимов", – прокомментировала Мария Захарова.

Напомним, ранее Олаф Шольц во время пресс-подхода по итогам второго дня саммита G7 заявил, что в отношениях с Россией нет пути назад. По словам политика, происходящий на Украине конфликт привел к разрыву международных отношений.

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